«Мне противно на это смотреть». Легендарный Мирко КроКоп жёстко раскритиковал Power Slap

51-летний победитель Гран-при Pride FC — 2006 в открытой весовой категории хорват Мирко Филипович, более известный как КроКоп, жёстко раскритиковал организацию Power Slap по проведению схваток по пощёчинам.

«Называть Power Slap [и схватки по пощёчинам] спортом — это невероятно бессмысленно. Это настолько опасно для здоровья участников, что последствия рано или поздно должны быть видны и ощутимы. Давайте посмотрим правде в глаза: и ММА, и кикбоксинг, и бокс — эти виды спорта опасны для здоровья атлетов, однако в этих дисциплинах у спортсмена есть право защищаться. В Power Slap ты стоишь у стола и позволяешь противнику бить тебя изо всех сил. Если он не нокаутирует тебя первым же ударом, что часто случается, ты, конечно же, получаешь серьёзную травму головного мозга, а потом начинается новый раунд. Это ужасно. Я понимаю, что люди готовы на всё ради денег, но не знаю, осознают ли они, какую травму наносит удар противника в голову с полной силой мозгу?

Мне противно на это смотреть. Мне противно смотреть, как люди делают это за небольшие деньги. И даже если это большие деньги, это не имеет значения, однако деньги, на самом деле, смешные, и люди получают сильные удары по голове, не имея возможности защитить себя. Так что никаких навыков не требуется. Нужно просто быть достаточно безумным, чтобы позволить себе участвовать в этом», — приводит слова Филиповича портал 24sata.