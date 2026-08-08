«Один из величайших бойцов ММА в истории. Он мог добиться большего». Иэн Гэрри — о Хабибе

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иэн Гэрри с восхищением высказался в адрес 37-летнего члена Зала славы UFC, а также бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб — один из величайших бойцов, которых мы когда-либо видели. Хабиб перестал драться ради чего-то гораздо более важного. Он мог бы добиться большего, а мог и не добиться. Это не имеет значения. Реальность такова, что Хабиб решил уйти из спорта из-за обстоятельств, которые были для него важнее.

Мы можем судить о нём только по тому, чего он добился. Чемпионство UFC, 29 побед и ни одного поражения в этом виде спорта — это довольно впечатляюще. Этот человек ни разу не пролил собственную кровь в октагоне. Это просто поражает.

Можете говорить что угодно, нравится он вам или нет, но Хабиб — один из величайших бойцов, которых мы когда-либо видели в октагоне. И точка», — приводит слова Гэрри портал Low Kick MMA.