Денис Гольцов победил Хасана Мажиева техническим нокаутом на турнире PFL

Российский боец Денис Гольцов одержал победу над представителем Латвии Хасаном Мажиевым на турнире PFL в Шарлотте (США).

Поединок в тяжёлом весе завершился техническим нокаутом уже в первом раунде.

Для Гольцова эта победа стала 37-й в профессиональной карьере при девяти поражениях. В предыдущем бою россиянин проиграл Кори Андерсену. Мажиев, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере — до этого латвийский боец выиграл все 14 проведённых поединков.

На момент написания новости турнир продолжается, а до его окончания осталось три боя. В главном поединке вечера американец Брайан Баттл подерётся с соотечественником Далтоном Ростой.