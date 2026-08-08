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Денис Гольцов победил Хасана Мажиева техническим нокаутом на турнире PFL

Денис Гольцов победил Хасана Мажиева техническим нокаутом на турнире PFL
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Российский боец Денис Гольцов одержал победу над представителем Латвии Хасаном Мажиевым на турнире PFL в Шарлотте (США).

PFL 2026. PFL Charlotte, Шарлотт, США
Денис Гольцов (W) — Хасан Межиев
08 августа 2026, суббота. 04:20 МСК
Денис Гольцов
Окончено
TKO
Хасан Межиев

Поединок в тяжёлом весе завершился техническим нокаутом уже в первом раунде.

Для Гольцова эта победа стала 37-й в профессиональной карьере при девяти поражениях. В предыдущем бою россиянин проиграл Кори Андерсену. Мажиев, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере — до этого латвийский боец выиграл все 14 проведённых поединков.

На момент написания новости турнир продолжается, а до его окончания осталось три боя. В главном поединке вечера американец Брайан Баттл подерётся с соотечественником Далтоном Ростой.

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