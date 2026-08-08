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Валентин Молдавский проиграл Бруно Каппелоцце в PFL

Валентин Молдавский проиграл Бруно Каппелоцце в PFL
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Бразильский боец Бруно Каппелоцца одержал победу над россиянином Валентином Молдавским на турнире PFL в Шарлотте (США) в полутяжёлом весе.

PFL 2026. PFL Charlotte, Шарлотт, США
Валентин Молдавский — Бруно Каппелоцца (W)
08 августа 2026, суббота. 03:00 МСК
Валентин Молдавский
Окончено
UD
Бруно Каппелоцца

Поединок завершился победой Каппелоццы единогласным решением судей. Для бразильца эта победа стала 16-й в профессиональной карьере при семи поражениях. Молдавский потерпел пятое поражение в 19 боях.

В рамках этого же турнира российский боец Денис Гольцов одержал победу над представителем Латвии Хасаном Мажиевым. Поединок в тяжёлом весе завершился техническим нокаутом уже в первом раунде.

Напомним, в главном поединке вечера американец Брайан Баттл подерётся с соотечественником Далтоном Ростой.

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