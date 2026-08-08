Валентин Молдавский проиграл Бруно Каппелоцце в PFL

Бразильский боец Бруно Каппелоцца одержал победу над россиянином Валентином Молдавским на турнире PFL в Шарлотте (США) в полутяжёлом весе.

Поединок завершился победой Каппелоццы единогласным решением судей. Для бразильца эта победа стала 16-й в профессиональной карьере при семи поражениях. Молдавский потерпел пятое поражение в 19 боях.

В рамках этого же турнира российский боец Денис Гольцов одержал победу над представителем Латвии Хасаном Мажиевым. Поединок в тяжёлом весе завершился техническим нокаутом уже в первом раунде.

Напомним, в главном поединке вечера американец Брайан Баттл подерётся с соотечественником Далтоном Ростой.