Махачев рассказал о желании провести турнир UFC в Дагестане

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что надеется на проведение турнира в Дагестане, и в качестве возможной площадки назвал махачкалинский стадион «Динамо».

«Мы должны провести турнир UFC в Дагестане. Если UFC действительно проведёт здесь турнир, нам для этого нужен стадион «Динамо». Его вместимость – более 20 тысяч зрителей, а турниры UFC собирают около 30 тысяч. Думаю, это было бы идеально», — приводит слова Махачева Red Corner MMA в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.