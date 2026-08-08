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Экс-боец UFC Раджабов подписал контракт с АСА

Экс-боец UFC Раджабов подписал контракт с АСА
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35-летний таджикский боец Лоик Раджабов, выступающий в лёгкой весовой категории и ранее представлявший Ultimate Fighting Championship (UFC), подписал контракт с Absolute Championship Akhmat (АСА).

Президент АСА Магомед Бибулатов объявил о подписании Раджабова в своём телеграм-канале и заявил, что Раджабов станет выступать в лёгком весе и возглавит турнир в Таджикистане, запланированный на октябрь.

В качестве профессионала дебютировал в октябре 2012 года и одержал победу техническим нокаутом. С 2019-го по 2021-й провёл девять боёв в PFL (четыре победы, четыре поражения и одна ничья), а потом четыре боя в UFC (две победы, два поражения). За свою карьеру имеет на счету 18 побед, шесть поражений и одну ничью.

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