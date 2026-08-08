Иэн Гэрри заявил, что уже приготовил рамку для пояса UFC перед боем с Махачевым

Претендент на титул UFC в полусреднем весе ирландец Иэн Гэрри заявил, что у него дома уже есть пустая рамка, куда он планирует поместить чемпионский пояс после победы над россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 330. Об этом сообщает Championship Rounds в социальной сети Х.

В видео, опубликованном в социальных сетях, ирландский боец показал рамку своему новому менеджеру Эдди Хирну, заявив, что она уже ждёт пояс UFC. Рамка подписана и находится на стене над поясом Cage Warriors, который Гэрри завоевал в 2021 году.

Иэн в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.