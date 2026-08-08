«Уничтожает 100% ростера». Менеджер Топурии раскритиковал Абдель-Азиза

Менеджер Илии Топурии Малки Кава раскритиковал Али Абдель-Азиза, заявившего, что Усман Нурмагомедов победил бы испано-грузинского атлета.

«Ладно, теперь вернёмся к теме ММА, да? Я тут выкладывал один пост, там сидит этот чувак [Али Абдель-Азиз] с двумя своими бойцами, так? И один из них — Усман. И они сидят, обсуждают его следующего соперника, и типа: «О, да, он победит этого парня. Он победит того парня. Он сделает то, он сделает это». Заткнитесь, *****. Илия выходит и уничтожает 100% своего ростера. Мы все знаем, что он лучше Гейджи. И если бы они подрались ещё — он бы его стёр.

У него был плохой вечер, Гейджи сделал своё дело — поздравляю. Хватит хайповать это, ты звучишь как чёртов клоун. Илия Топурия, по-моему, всё ещё номер один в мире. Я обещаю вам, ребята, обещаю вам: когда он вернётся, вы увидите, что будет. Пэдди Пимблетт, ****** Ислам, Усман, ****** Гейджи — неважно кто, неважно когда, понятно? Вы увидите ******* мастер-класс. Вот и всё. Но сидеть здесь агенту на подкасте со своими бойцами и заявлять: «О, да, ты на самом деле не проиграешь этому парню». Потому что за кулисами вы этого боя не хотите», — сказал Кава в видео в социальной сети Х.