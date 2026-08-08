Диллон Дэнис: травма Шавката Рахмонова изменила всю траекторию спорта

Чемпион лиги Misfists в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис заявил, что травма непобеждённого казахстанского бойца Шавката Рахмонова кардинально изменила всю траекторию UFC.

«Безумно, как травма одного человека изменила всю траекторию спорта. Если бы Шавкат Рахмонов не порвал колено, Ислам [Махачев] не поднялся бы в весе, Джастин [Гейджи] никогда бы не стал чемпионом, Илия [Топурия], возможно, не имел бы второго пояса, Джек Делла Маддалена не получил бы чемпионский бой, Иэн Гэрри не дрался бы за пояс и так далее. Что за спорт!» — написал Дэнис на своей странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) может провести следующий поединок в начале 2027 года.