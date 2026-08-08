Видео: Макгрегор костылём достал банку энергетика с дрона-курьера

В социальных сетях появился видеоролик, на котором легендарный ирландский боец, первый двойной чемпион в истории UFC Конор Макгрегор костылём достаёт банку с энергетиком, доставленную дроном-курьером.

Дрон доставил Макгрегору энергетик его собственного бренда MAC Energy, запущенный в 2026 году ирландцем совместно с боксёром Райаном Гарсией и другими партнёрами.

Макгрегор на днях перенёс операцию после травмы, полученной в бою с Максом Холлоуэем. Поединок с Холлоуэем стал для него первым за пять лет. В начале поединка ирландец попытался нанести летящий удар ногой, но неудачно приземлился. Он упал ещё дважды, после чего схватился за колено, и рефери остановил бой на 69-й секунде. Победа техническим нокаутом была присуждена Холлоуэю.