«Цирк с конями». Эксперт — о будущем Усмана Нурмагомедова

Эксперт ММА Джош Мешью высказался о будущем чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова.

«Сразу после PFL New York я подумал, что у PFL всё же может быть шанс сохранить Нурмагомедова, если они сделают ему достаточно хорошее предложение. В конце концов, ему всего 28. Он мог бы подписать двухлетний контракт с организацией за кучу денег, продолжать строить своё имя, раскидывая соперников, а затем перейти в UFC с ещё большим хайпом. Плюс это имело бы смысл для PFL, потому что им отчаянно нужны большие имена, чтобы пережить этот переходный период на этапе слияния с MVP.

Но всё, что произошло после, выглядит как просто цирк с конями, а Нурмагомедов уже на самом деле подписан с UFC. Это как когда твой друг разводится, но не выкладывает сразу фото с новой девушкой, потому что это некрасиво. Нужно какое-то время делать вид, что ничего не происходит, прежде чем можно будет сделать официальное объявление», — написал Мешью в колонке для MMA Fighting.