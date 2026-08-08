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«Цирк с конями». Эксперт — о будущем Усмана Нурмагомедова

«Цирк с конями». Эксперт — о будущем Усмана Нурмагомедова
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Эксперт ММА Джош Мешью высказался о будущем чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

«Сразу после PFL New York я подумал, что у PFL всё же может быть шанс сохранить Нурмагомедова, если они сделают ему достаточно хорошее предложение. В конце концов, ему всего 28. Он мог бы подписать двухлетний контракт с организацией за кучу денег, продолжать строить своё имя, раскидывая соперников, а затем перейти в UFC с ещё большим хайпом. Плюс это имело бы смысл для PFL, потому что им отчаянно нужны большие имена, чтобы пережить этот переходный период на этапе слияния с MVP.

Но всё, что произошло после, выглядит как просто цирк с конями, а Нурмагомедов уже на самом деле подписан с UFC. Это как когда твой друг разводится, но не выкладывает сразу фото с новой девушкой, потому что это некрасиво. Нужно какое-то время делать вид, что ничего не происходит, прежде чем можно будет сделать официальное объявление», — написал Мешью в колонке для MMA Fighting.

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