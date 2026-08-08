Экс-чемпион UFC Генри Сехудо раскритиковал судейство в промоушене

39-летний американский боец, обладатель золотой медали Олимпиады-2008 в вольной борьбе и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что отсутствие последовательных штрафов за нелегальные удары наносит серьёзный финансовый урон бойцам промоушена.

«Когда рефери отказываются снимать очки за нелегальные удары, бойцы теряют 50% своего гонорара и не могут прокормить свои семьи. Речь идёт не только о победе или поражении, а о деньгах, которые нужны бойцам, чтобы выжить. Если вы не можете сделать свою работу, если рефери не могут делать свою работу, это влияет на жизни людей», — приводит слова Сехудо BLISS в социальной сети Х.