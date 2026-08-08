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Эксперт — о возможном сопернике Усмана Нурмагомедова в UFC: засунул бы в топ-5

Эксперт — о возможном сопернике Усмана Нурмагомедова в UFC: засунул бы в топ-5
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Эксперт ММА Джош Мешью высказался о возможном первом сопернике Усмана Нурмагомедова в случае его перехода в UFC.

«Если предположить, что Нурмагомедов действительно идёт в UFC, с кем ему драться? Я думаю, что здесь нет неправильного ответа, честно говоря. При всём моём уважении к Нурмагомедову у него не так много ярких побед, поэтому любой рейтинговый соперник в UFC стал бы ценным дополнением к его послужному списку.

Если они захотят вести его медленно, как сейчас делают с Саладином Парнассом, я это пойму, но лично я бы засунул его прямо в топ-5. Пусть Нурмагомедов встретится с Максом Холлоуэем или Чарльзом Оливейрой, и посмотрим, что из этого выйдет. Если он победит — титульный бой. Если проиграет — мы перезагружаемся, опускаем его ниже и выясняем, где его настоящий уровень», — написал Мешью в колонке для MMA Fighting.

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