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Макгрегор: Доминик Круз вернулся после разрывов и снова стал чемпионом — значит, и я смогу

Макгрегор: Доминик Круз вернулся после разрывов и снова стал чемпионом — значит, и я смогу
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, перенёсший операцию на колене после травмы, полученной в бою с Максом Холлоуэем на UFC 329, рассказал о ходе своего восстановления.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Операция прошла успешно, я уже на пути к возвращению. Хочу отметить Доминика Круза, который вернулся после нескольких разрывов крестообразных связок и снова завоевал титул. Жорж Сен-Пьер тоже имел несколько таких травм. Не знаю, возвращался ли он после второго разрыва, но сейчас он делает сальто назад, а его движения до сих пор на невероятном уровне», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds в социальной сети Х.

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