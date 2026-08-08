Макгрегор: Доминик Круз вернулся после разрывов и снова стал чемпионом — значит, и я смогу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, перенёсший операцию на колене после травмы, полученной в бою с Максом Холлоуэем на UFC 329, рассказал о ходе своего восстановления.

«Операция прошла успешно, я уже на пути к возвращению. Хочу отметить Доминика Круза, который вернулся после нескольких разрывов крестообразных связок и снова завоевал титул. Жорж Сен-Пьер тоже имел несколько таких травм. Не знаю, возвращался ли он после второго разрыва, но сейчас он делает сальто назад, а его движения до сих пор на невероятном уровне», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds в социальной сети Х.