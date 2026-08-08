Эксперт высказался о будущем MVP и PFL

Эксперт ММА Джош Мешью высказался о будущем промоушена Джейка Пола MVP после слияния с PFL.

— Мне интересно — я посмотрел очень мало боёв от MVP: Джейк Пол, очевидно, неинтересен для любителей настоящих боёв, хотя при этом остаётся огромным хайпом и очень популярен. Проводил ли MVP какие-то хорошие бои? Я не хочу быть слишком предвзятым — просто я видел слишком мало и точно не видел ни одного такого.

— Всегда есть шанс, что MVP каким-то образом сумеет удержать Усмана ещё немного, и если так, как тогда пройдёт всё это слияние с PFL? Честно говоря, я начинаю думать, что это может сработать, потому что MVP тоже умеет проводить хорошие бои.

Джейк Пол мне не нравится. Мне не нравится его личность, и мне не нравится, что он стал большой частью моей жизни. Но я всегда отдам ему должное как хорошему промоутеру. Он не только проводит события, которые становятся культурными вехами, но и проводил или помогал проводить очень хорошие бои. Самые яркие из них — это, очевидно, бои Кэти Тейлор против Аманды Серрано, но Пол также проявляет искренний интерес к развитию талантов в этих кардах, и даже в карде Роузи — Карано были довольно крепкие бойцы в предварительных боях — Адриано Мораес против Фуми Нкуты, Давид Мгоян против Альберта Моралеса, и должен был драться Джейсон Джексон против Лоренца Ларкина.

К тому же люди в PFL в основном знают, что делают. MVPFL станет легитимной организацией на всё время, пока она существует», — написал Мешью в своей колонке на MMA Fighting.