«С ним покончено». Оверим высказался о будущем Макгрегора в UFC

Бывший претендент на титул UFC нидерландец Алистар Оверим заявил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор больше не способен выступать на высоком уровне.

«Его организм был изношен уже пять лет назад, поэтому его возвращение для меня было не более чем попыткой заработать денег, которой поспособствовали в UFC. Я не вижу для него никаких перспектив в единоборствах. С ним покончено. Думаю, нужно смотреть глубже: если ты собираешься драться или вообще быть профессиональным спортсменом, ты должен вести определённый образ жизни. Нельзя постоянно тусоваться и употреблять алкоголь. Нужно соблюдать режим, а в его случае я этого просто не вижу.

Посмотрите на его лицо. Когда ты сам боец, то можешь взглянуть на другого человека и примерно понять, что с ним происходит. И он уже просто не тот парень. Он больше не боец. Просто не боец. Уверен, он по-прежнему способен хорошо ударить и избить какого-нибудь новичка. Но выступать на самом высоком уровне? При всём уважении я больше не вижу для него такой возможности», — приводит слова Оверима портал Bloody Elbow.