О'Мэлли назвал победителя в возможном бою Усмана Нурмагомедова и Пэдди Пимблетта

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о возможном победителе в поединке между действующим обладателем чемпионского титула PFL в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым и бывшим претендентом на временное чемпионство UFC Пэдди Пимблеттом.

«Если бы мне пришлось выбирать между Усманом и Пэдди, я бы, наверное, выбрал Усмана. Не знаю, Пэдди постоянно меня удивляет, братан. Кто из них крупнее? Они, наверное, примерно одного размера. Усман большой, братан», — сказал О'Мэлли на YouTube-канале Tim Welch.

В свою последнем по контракту c PFL бою Усман нокаутом в первом раунде победил американца Арчи Колгана.