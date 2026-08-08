15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О'Мэлли назвал победителя в возможном бою Усмана Нурмагомедова и Пэдди Пимблетта

О'Мэлли назвал победителя в возможном бою Усмана Нурмагомедова и Пэдди Пимблетта
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о возможном победителе в поединке между действующим обладателем чемпионского титула PFL в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым и бывшим претендентом на временное чемпионство UFC Пэдди Пимблеттом.

«Если бы мне пришлось выбирать между Усманом и Пэдди, я бы, наверное, выбрал Усмана. Не знаю, Пэдди постоянно меня удивляет, братан. Кто из них крупнее? Они, наверное, примерно одного размера. Усман большой, братан», — сказал О'Мэлли на YouTube-канале Tim Welch.

В свою последнем по контракту c PFL бою Усман нокаутом в первом раунде победил американца Арчи Колгана.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган
Материалы по теме
«Цирк с конями». Эксперт — о будущем Усмана Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android