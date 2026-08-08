Эксперт высказался о будущем Медича после быстрой победы на турнире UFC в Белграде

Эксперт ММА Джош Мешью высказался об Уроше Медиче после его победы над Даниэлем Родригесом на турнире UFC в Сербии.

— Некоторые уже называют Уроша Медича звездой после его выступления. Это правда или немного преувеличенно?

— Я и есть среди тех, кто это делает. И я не думаю, что это преувеличение, всё зависит от того, что вы вкладываете в понятие «звезда». Стал ли Медич крадущим вечер Конором Макгрегором? Конечно, нет. Стал ли он именем на слуху у всех? Нет. Но перестал ли он быть просто парнем и превратился в легитимного мейн-ивентера? Однозначно да.

Перед UFC в Белграде открыто высмеивали тот факт, что бой Медича с Дэниелом Родригесом стал главным событием карда UFC в 2026 году. Честно говоря, это справедливая критика. Технически это были рейтинговые бойцы, но ни один из них никогда не воспринимался как звезда в UFC. Но всю неделю перед боем Медич вёл себя как главный человек, затем уничтожил своего соперника и выдал убийственную речь после боя. За одну неделю он перешёл из категории «парень, на которого хардкорные фанаты могут кивнуть в карде и сказать»: «О, это будет интересно посмотреть» в категорию «парень, имя которого могут знать даже обычные фанаты». Это уже многое значит.

И это может быть только началом. Думаю, Медич скоро проиграет, но эта победа даёт ему право на большое имя в следующем бою, вероятно, даже на бывшего чемпиона. Если он сделает то же самое с Леоном Эдвардсом, Урош реально будет в обойме и станет известным активом. Посмотрим, сможет ли он это сделать, — написал Мешью в своей колонке на MMA Fighting.