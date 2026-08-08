Кормье: согласие Царукяна на бой с Руффи только укрепляет его позиции претендента на пояс

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что согласие второго номера рейтинга организации в лёгкой весовой категории Армана Царукяна на бой с бразильцем Маурисио Руффи после срыва поединка с Чарльзом Оливейрой делает его главным претендентом на титул в лёгком весе.

«Если честно, Арман Царукян ещё в Абу‑Даби говорил мне, что его следующим соперником должен был стать Оливейра. Без титула BMF, просто их бой в Лос‑Анджелесе. Арман тогда сказал, что хочет продолжать драться, чтобы окончательно закрепить за собой статус неоспоримого претендента и получить шанс на титул.

А вчера стало известно, что он выйдет против Маурисио Руффи. Это опасный поединок, но с меньшим медийным потенциалом: да, Руффи сильный боец и у него была та яркая победа у Белого дома, но по узнаваемости он всё же уступает Чарльзу Оливейре.

На мой взгляд, сам факт, что Арман соглашается на этот бой, только укрепляет его позиции. Единственное, что осложняло Арману путь к титульному шансу, которого многие считают, он заслуживает, — это обстоятельства его отменённого поединка с Исламом [Махачевым]. Сейчас же он говорит «да» любым боям и любым условиям, а это как раз делает его тем самым парнем, с которым все хотят работать.

Жаль, конечно: мы бы очень хотели увидеть реванш Армана с Оливейрой. Их первый бой был потрясающим. Кстати, тогда Арман даже задел фаната по пути к октагону. Но, к сожалению, из‑за смерти товарища Оливейры этот реванш не состоится… Впрочем, бой Арман — Руффи тоже будет отличным. В Лос‑Анджелесе всегда проходят крутые поединки», — сказал Кормье в видео для своего YouTube-канала.