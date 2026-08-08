15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Матеуш Гамрот: Бенуа Сен-Дени допустил серьёзную ошибку в поединке с Пэдди Пимблеттом

Матеуш Гамрот: Бенуа Сен-Дени допустил серьёзную ошибку в поединке с Пэдди Пимблеттом
Комментарии

Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот прокомментировал победу Пэдди Пимблетта над Бенуа Сен-Дени на UFC 329, заявив, что француз допустил грубую ошибку в начале боя.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт (W)
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Окончено
SUB
Пэдди Пимблетт

«Если говорить о его последнем бою с Сен-Дени, брат, Бенуа допустил серьёзную ошибку. Он пошёл в ноги. Само по себе это было нормально, но его шея была задрана вверх, как у жирафа. Поэтому Пэдди смог схватить его за ноги, схватить за голову, а затем провести удушающий приём гильотиной. Конечно, Пэдди молодец. Но думаю, если бы стратегия Сен-Дени выглядела иначе, то и бой сложился бы совершенно по-другому», — рассказал Гамрот в интервью для аккаунта Full Send MMA в социальной сети X.

Сейчас читают:
Пора отдать Пимблетту должное. Он будет угрозой для любого топ-бойца
Пора отдать Пимблетту должное. Он будет угрозой для любого топ-бойца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android