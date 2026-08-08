Матеуш Гамрот: Бенуа Сен-Дени допустил серьёзную ошибку в поединке с Пэдди Пимблеттом

Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот прокомментировал победу Пэдди Пимблетта над Бенуа Сен-Дени на UFC 329, заявив, что француз допустил грубую ошибку в начале боя.

«Если говорить о его последнем бою с Сен-Дени, брат, Бенуа допустил серьёзную ошибку. Он пошёл в ноги. Само по себе это было нормально, но его шея была задрана вверх, как у жирафа. Поэтому Пэдди смог схватить его за ноги, схватить за голову, а затем провести удушающий приём гильотиной. Конечно, Пэдди молодец. Но думаю, если бы стратегия Сен-Дени выглядела иначе, то и бой сложился бы совершенно по-другому», — рассказал Гамрот в интервью для аккаунта Full Send MMA в социальной сети X.