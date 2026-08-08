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Гамрот назвал бой с Пимблеттом самым желанным для себя

Гамрот назвал бой с Пимблеттом самым желанным для себя
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Польский боец UFC Матеуш Гамрот заявил, что хотел бы провести бой с британцем Пэдди Пимблеттом. При этом перед поединком с австралийцем Куилланом Салкиллдом поляк отметил, что полностью сосредоточен на ближайшем сопернике.

UFC 2026. UFC Fight Night 284, Лас-Вегас, США
Матеуш Гамрот — Куиллан Салкиллд
09 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Матеуш Гамрот
Не началось
Куиллан Салкиллд

«Всегда жду этого боя. Конечно, сейчас передо мной Салкиллд, а я полностью сосредоточен на нём. Но, конечно, именно этого боя [с Пимблеттом] жду больше всего. Давайте устроим его. После моего последнего поединка между нами возник конфликт, так что это отличный вариант, и, на самом деле, это будет отличный стилистический бой», — сказал Гамрот в интервью для аккаунта Full Send MMA в социальной сети X.

Гамрот встретится с Салкиллдом в главном бою турнира UFC Fight Night 284, который состоится 9 августа на арене «Мета Апекс». На счету австралийца 12 побед при одном поражении в профессиональных MMA и пять побед в UFC. Победа может приблизить Гамрота к желаемому поединку с Пимблеттом.

Читать далее:
Матеуш Гамрот: Бенуа Сен-Дени допустил серьёзную ошибку в поединке с Пэдди Пимблеттом
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