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Джейк Пол ведёт переговоры с Ройсом Грейси о подготовке к дебюту в ММА

Джейк Пол ведёт переговоры с Ройсом Грейси о подготовке к дебюту в ММА
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Сооснователь Most Valuable Promotions (MVP) Накиса Бидариан заявил, что популярный американский блогер и глава MVP Джейк Пол ведёт переговоры с легендой ММА Ройсом Грейси о подготовке к дебюту в смешанных единоборствах.

«Когда Пол примет это решение, он полностью сосредоточится на тренировках. Вчера вечером мы разговаривали с Ройсом Грейси, чтобы он и его семья стали частью тренировочного процесса Пола по джиу-джитсу. Так что не сомневайтесь: когда Джейк Пол принимает решение чем-то заняться, он полностью ему посвящает себя и очень профессионально подходит к делу», — приводит слова Бидариана издание New York Post.

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