Источник: Копылов и Готье могут встретиться на UFC 332 в октябре

35-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов может провести следующий бой против камерунского бойца смешанных единоборств (ММА) Атебы Готье. По информации американского инсайдера Кевина, известного в социальной сети X под ником realkevink, поединок находится в стадии подготовки и может состояться 3 октября на турнире UFC 332.

Информация пока не получила официального подтверждения со стороны UFC, поэтому дату и сам факт проведения боя следует считать предварительными.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае на UFC 328, Копылов победил единогласным судейским решением бразильца Марко Булио. Всего на счету россиянина в организации семь побед и пять поражений.