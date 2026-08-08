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Источник: Копылов и Готье могут встретиться на UFC 332 в октябре

Источник: Копылов и Готье могут встретиться на UFC 332 в октябре
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35-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов может провести следующий бой против камерунского бойца смешанных единоборств (ММА) Атебы Готье. По информации американского инсайдера Кевина, известного в социальной сети X под ником realkevink, поединок находится в стадии подготовки и может состояться 3 октября на турнире UFC 332.

Информация пока не получила официального подтверждения со стороны UFC, поэтому дату и сам факт проведения боя следует считать предварительными.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае на UFC 328, Копылов победил единогласным судейским решением бразильца Марко Булио. Всего на счету россиянина в организации семь побед и пять поражений.

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