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Мендес: до появления отца Хабиба у дагестанских бойцов не было успехов такого масштаба

Мендес: до появления отца Хабиба у дагестанских бойцов не было успехов такого масштаба
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Тренер американского зала American Kickboxing Academy (АКА) Хавьер Мендес рассказал о влиянии покойного Абдулманапа Нурмагомедова на развитие дагестанских бойцов и отметил роль Хабиба Нурмагомедова в тренировочном процессе команды.

«До появления отца Хабиба не было успехов такого масштаба. Когда Хабиб здесь, он фактически руководит всей программой, а я просто наблюдаю со стороны. Но то, что я привношу, чрезвычайно ценно, если они не прислушиваются, упускают главное.

Поэтому я действительно вношу огромный вклад, но когда Хабиб здесь, он в большей или меньшей степени руководит всем процессом… Хабиб во многом похож на своего отца, немного на меня и частично привносит в тренерскую работу что-то своё. Но в основном он похож на своего отца. В нём не так много моих черт или его собственных особенностей как личности. Скорее это сочетание всех троих — в основном его отца», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу WEIGHING IN.

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