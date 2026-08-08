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Диллон Дэнис заявил, что задушил Хамзата Чимаева до потери сознания на турнире RAF в июне

Диллон Дэнис заявил, что задушил Хамзата Чимаева до потери сознания на турнире RAF в июне
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Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис заявил, что задушил Хамзата Чимаева до потери сознания во время их поединка на турнире RAF Wrestling в Сент-Луисе, который закончился массовой дракой.

В социальных сетях Дэнис неоднократно ретвитил посты, в которых пользователи утверждали, что он поймал Чимаева на удушающий приём. На один из таких постов с вопросом: «Разве это не технический сабмишен?» Дэнис ответил: «Да, он был без сознания».

Чимаев вскоре вернётся в RAF и проведёт бой с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Сам Дэнис 30 августа проведёт бой по правилам ММА с Майком Перри в главном событии турнира нового промоушена Duel в Орландо.

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