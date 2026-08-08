Энтони Джошуа настаивает на бое с Тайсоном Фьюри в Великобритании

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа настаивает на проведении боя с Тайсоном Фьюри в Великобритании, несмотря на давление со стороны организаторов, которые предпочитают Нью-Йорк.

«Мне кажется, что мы с Энтони Джошуа — последние, кто остаётся на своём, с флагом Великобритании в руках и словами: «Мы не сдвинемся с места». Но на самом деле мы делаем всё возможное, чтобы провести этот бой в Великобритании. Нью-Йорк не может быть финальным вариантом, потому что это будет нарушением контракта, если только сами не согласимся.

Кстати, я не говорю, что мы не можем прийти к соглашению, но на данный момент остаёмся непреклонными. У Энтони Джошуа чёткая позиция: «Мы боремся за проведение боя в Великобритании. Сделай всё возможное, чтобы этот бой состоялся именно там». Но также понимаем, что на нас оказывается серьёзное давление. Netflix хочет провести бой в Америке. Турки Аль аш-Шейх хочет провести его в Америке. Похоже, Тайсон Фьюри тоже хочет провести его в Америке. Поэтому продолжим бороться за своё, но я не могу сказать, чем всё это закончится», — сказал Хирн в эфире Track radio.