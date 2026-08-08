«Восемь дней до того, как я стану чемпионом мира». Гэрри считает дни до боя с Махачевым

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иэн Гэрри показал свой ежедневный ритуал — переворачивание календаря с обратным отсчётом до боя с чемпионом Исламом Махачевым

— Когда ты открываешь глаза утром, через сколько времени начинаешь думать о предстоящем бое?

— Можно отвечу на этот вопрос, кое-что показав? Чтобы ответить на твой вопрос, как быстро после пробуждения я начинаю думать о бое… Как только выхожу из туалета, просто переворачиваю это. Девять дней (на момент написания новости до боя осталось восемь дней. — Прим. «Чемпионата») до того, как я стану чемпионом мира, — сказал Гэрри в видео, опубликованном в социальной сети.

Фото: Кадр из видео