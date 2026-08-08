Конор Бенн: когда всё закончится, я хотел бы сесть с Эдди Хирном и просто поговорить

Бывший протеже Эдди Хирна, британский боксёр Конор Бенн заявил, что хочет встретиться со своим бывшим промоутером и уладить разногласия, несмотря на публичный конфликт после ухода из Matchroom Boxing.

«Ничего не произошло. Вообще ничего не произошло. Знаю, что было сказано много всего, но моя любовь к Эдди всегда будет со мной, несмотря на весь этот шум, драму, показуху и сплетни. Жизнь, которой я хотел жить, и жизнь, которую хотел дать своей семье, были по ту сторону этой сделки. Не поставлю никого выше своей семьи.

Лично этого не видел [комментариев Хирна, в которых тот выразил поддержку британцу перед боем с Гарсией], поэтому слышать такое приятно. Когда всё закончится, я хотел бы сесть с Эдди и просто поговорить. Так что очень приятно это слышать», — приводит слова Бенна издание The Sun.