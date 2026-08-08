Менеджер Гейджи предложил бой с Махачевым как завершающий в карьере Джастина

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Джастина Гейджи, заявил, что последним боем американского бойца должен стать поединок с чемпионом организации в полусреднем весе Исламом Махачевым.

«Если Джастину Гейджи предстоит выбрать один бой, хочу, чтобы он провёл только один поединок, ему нужно выбрать самого крупного соперника, который принесёт ему самый большой гонорар. Бой необязательно должен быть за титул. Это может быть поединок за титул в полусреднем весе, за титул в лёгком весе или за пояс BMF. Кто предложит ему больше всего нулей в контракте, того и выбирайте.

Думаю, никто из этих парней не добавит ничего к наследию Джастина Гейджи. Чарльз Оливейра столько раз сдавался. Арман [Царукян], вероятно, самый сложный соперник в дивизионе. Полагаю, в будущем он станет чемпионом. Макс Холлоуэй победил Джастина — хорошо. Но если говорить эгоистично, как человек, заинтересованный в этом раскладе, если бы Илия [Топурия] победил, следующим соперником Ислама [Махачева] стал бы он. Если Джастин Гейджи захочет подраться с Исламом, у него есть возможность получить этот бой. Почему бы и нет? Он может освободить свой титул в лёгком весе. Если это самый большой гонорар, значит, это должен быть самый большой гонорар.

В конечном счёте у Гейджи один из самых умных тренеров в ММА. Слушаю этого человека с закрытыми глазами. Он может выбирать, с кем будет драться Джастин. Сам Джастин тоже может выбирать, с кем ему драться. Вариантов очень много. Это может быть реванш с Максом. Чарльз Оливейра, на мой взгляд, ничего не привносит в этот расклад», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMA Fighting.