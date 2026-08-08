Али Абдель-Азиз назвал двух бойцов, которых любит президент США. Среди них — россиянин

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Джастина Гейджи, рассказал, что президент США Дональд Трамп приглашал бойца в Белый дом и провёл с ним три часа, восхищаясь его личностью.

«Три недели назад у меня была возможность увидеть, как президент Трамп пригласил Джастина Гейджи и три часа сидел с ним и разговаривал. Я был просто в шоке от того, как президент США общался с Джастином. Он восхищается этим человеком и уважает его. Думаю, президент США больше всех любит двух бойцов: Джастина Гейджи и Хабиба [Нурмагомедова]», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMA Fighting.

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