Уайт посетил ресторан Макгрегора в Дублине и пожелал ему скорейшего восстановления

Президент UFC Дана Уайт посетил ресторан Конора Макгрегора в Дублине и записал видеообращение, в котором пожелал ирландскому бойцу скорейшего восстановления после операции на колене. Уайт находится в Ирландии в рамках недели борьбы перед турниром Zuffa Boxing 10, который пройдёт в Дублине.

«Говорил же вам: я здесь, в Black Forge Inn. Обслуживание невероятное, гостеприимство невероятное, еда невероятная. Спасибо, брат. Выздоравливай и скорее поправляйся», — сказал Уайт в видео, опубликованном в социальной сети.

После операции Макгрегор заявил, что планирует вернуться на International Fight Week 2027 для последнего боя по контракту с UFС.