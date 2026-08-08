Даниэль Кормье поддержал Джо Рогана в защите Тома Аспиналла после боя с Сирилем Ганом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поддержал мнение комментатора Джо Рогана, что британец Том Аспиналл поступил правильно, отказавшись продолжать бой с французом Сирилем Ганом после двух тычков в глаза.

«Том Аспиналл принял правильное решение. Он сохранил свой чемпионский пояс в тяжёлом весе, потому что кто знает, чем всё могло закончиться? Перед тобой Сириль Ган — один из самых атлетичных и разносторонних бойцов тяжёлого дивизиона. Кто знает, что произошло бы, если бы он продолжил бой?

Мы не можем судить обо всём поединке, основываясь только на том, что увидели до этого момента. Но до остановки Сириль Ган добивался большого успеха в бою с Томом Аспиналлом. Возможно, в такой ситуации стоит сказать: «Давайте перегруппируемся и разберёмся, что делать дальше». Я не осуждаю его за это, потому что он, опять же, защищает нечто гораздо более важное, чем приходится защищать большинству людей. Поэтому мне было приятно увидеть, как Джо Роган выступил в его защиту, ведь очевидно, что голос Рогана имеет огромное влияние во всём мире», — заявил Кормье в видео, опубликованном на его YouTube-канале.