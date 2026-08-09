Али Абдель-Азиз: победа Джастина Гейджи в Белом доме практически спасла Америку

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Джастина Гейджи, заявил, что победа американца в Белом доме фактически «спасла Америку», поскольку поражение на лужайке резиденции президента США стало бы катастрофой.

«После того, что Джастин сделал в Белом доме, он практически спас Америку. Никто, никто другой не смог бы сделать то, что сделал он. Это было почти как победить англичан и освободить Америку. Только представьте: какой-нибудь грузинский или испанский боец побеждает американца прямо на лужайке Белого дома. Это была бы катастрофа, правда? Это безумие.

Но, в конце концов, да, я согласен с тобой, Камару [Усман]: Джастин Гейджи — один из величайших. Он настоящий GOAT, и во всём, что касается этого спорта, он находится на высочайшем уровне», — сказал Абдель-Азиз в подкасте Усмана Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.