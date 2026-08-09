Куиллан Салкиллд задушил Матеуша Гамрота в первом раунде турнира UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 284. В соглавном бою вечера в рамках лёгкого веса поляк Матеуш Гамрот провёл поединок с представителем Австралии Куилланом Салкиллдом.

Бой завершился победой австралийца в первом раунде удушающим приёмом. Для Гамрота это поражение стало пятым в карьере при 26 победах и одном бою без результата. Салкиллд, в свою очередь, одержал 13-ю победу при двух поражениях. Он продлил свою победную серию до 11 боёв, в UFC — до шести. В предыдущем поединке он в первом раунде техническим нокаутом победил Бенеила Дариуша.

В главном событии вечера подерутся американец Билли Куарантилло и бразилец Диего Феррейра.