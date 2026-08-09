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Результаты турнира UFC Fight Night 284 с главным боем Салкиллд — Гамрот

Результаты турнира UFC Fight Night 284 с главным боем Салкиллд — Гамрот
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В Лас-Вегасе (США) завершился турнир UFC Fight Night 284. В главном бою вечера Куиллан Салкиллд одержал досрочную победу над Матеушем Гамротом.

Результаты турнира:

  • Куиллан Салкиллд победил Матеуша Гамрота удушающим приёмом (удушение сзади), первый раунд, 4:25;
  • Диего Феррейра победил Билли Куарантилло единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27;
  • Ядьер Дель Валье победил Даррена Элкинса техническим нокаутом, первый раунд, 0:35;
  • Алексия Тайнара победила Аманду Лемос единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 30-27;
  • Тай Коул Миллер победил Билли Гоффа техническим нокаутом, третий раунд, 0:15;
  • Стивен Асплунд победил Гильерме Пата единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28;
  • Дияр Нургожай победил Бруно Лопеса техническим нокаутом, первый раунд, 4:59;
  • Жозе Луис победил Луи Сазерленда удушающим приёмом, первый раунд, 1:50;
  • Маноэл Соуза победил Ричи Миранду единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28;
  • Майлз Джонс победил Джанни Васкеса техническим нокаутом, первый раунд, 3:09;
  • Джулиана Миллер победила Равену Оливейру удушающим приёмом, второй раунд, 1:38;
  • Кэрол Форо победила Джованну Кануто единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.
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