Результаты турнира UFC Fight Night 284 с главным боем Салкиллд — Гамрот

В Лас-Вегасе (США) завершился турнир UFC Fight Night 284. В главном бою вечера Куиллан Салкиллд одержал досрочную победу над Матеушем Гамротом.

Результаты турнира:

Куиллан Салкиллд победил Матеуша Гамрота удушающим приёмом (удушение сзади), первый раунд, 4:25;

Диего Феррейра победил Билли Куарантилло единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27;

Ядьер Дель Валье победил Даррена Элкинса техническим нокаутом, первый раунд, 0:35;

Алексия Тайнара победила Аманду Лемос единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 30-27;

Тай Коул Миллер победил Билли Гоффа техническим нокаутом, третий раунд, 0:15;

Стивен Асплунд победил Гильерме Пата единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28;

Дияр Нургожай победил Бруно Лопеса техническим нокаутом, первый раунд, 4:59;

Жозе Луис победил Луи Сазерленда удушающим приёмом, первый раунд, 1:50;

Маноэл Соуза победил Ричи Миранду единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28;

Майлз Джонс победил Джанни Васкеса техническим нокаутом, первый раунд, 3:09;

Джулиана Миллер победила Равену Оливейру удушающим приёмом, второй раунд, 1:38;

Кэрол Форо победила Джованну Кануто единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.