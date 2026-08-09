Стали известны обладатели бонусов турнира UFC Fight Night 284

Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC Fight Night 284, который прошёл в Лас-Вегасе (США).

Лучшим боем вечера был признан поединок Диего Феррейры и Билли Куарантилло. Оба бойца получили по $ 100 тыс.

Лучшие выступления вечера показали Куиллан Салкиллд и Тай Миллер. Каждый из них также получил по $ 100 тыс.

Кроме того, все бойцы, одержавшие досрочные победы, не получившие основной бонус и успешно прошедшие взвешивание, получили по $ 25 тыс.

Следующий турнир пройдёт ровно через неделю в Филадельфии (США). В главном бою россиянин Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс полусреднего веса в поединке против ирландца Иэна Гэрри.