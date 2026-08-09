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«Победа над ним была бы хороша, говоря о наследии». Пратес — о возможном бое с Махачевым

«Победа над ним была бы хороша, говоря о наследии». Пратес — о возможном бое с Махачевым
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес рассказал, с кем из пары между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри ему хотелось бы больше подраться. Их бой состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Мужик, что бы ни случилось, думаю, всё будет хорошо. Конечно, я хочу реванша с Иэном Гэрри, поэтому больше болею за него, но победа над Махачевым была бы очень хороша с точки зрения наследия», — сказал Пратес в интервью на YouTube-канале Canal Golpe Baixo.

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