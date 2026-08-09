«Победа над ним была бы хороша, говоря о наследии». Пратес — о возможном бое с Махачевым

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес рассказал, с кем из пары между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри ему хотелось бы больше подраться. Их бой состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Мужик, что бы ни случилось, думаю, всё будет хорошо. Конечно, я хочу реванша с Иэном Гэрри, поэтому больше болею за него, но победа над Махачевым была бы очень хороша с точки зрения наследия», — сказал Пратес в интервью на YouTube-канале Canal Golpe Baixo.