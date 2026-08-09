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Пратес: я бы нокаутировал Моралеса. Он не продержится со мной пять раундов

Пратес: я бы нокаутировал Моралеса. Он не продержится со мной пять раундов
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес (24-7, 19 КО/ТКО) выразил уверенность в том, что одержит победу в потенциальном бою с 26-летним непобеждённым бойцом UFC, занимающим третье место в топ-15 категории до 77 кг, эквадорцем Майклом Моралесом (19-0, 14 КО/ТКО).

«Думаю, я бы Моралеса нокаутировал. Почему? Чувак, из-за его стиля. Все говорят, что он борец, но я никогда не видел, чтобы он кого-то переводил на землю… Майкл очень большой и очень сильный парень. Не думаю, что он сможет продержаться пять раундов [в бою со мной]», — сказал Пратес в интервью на YouTube-канале Canal Golpe Baixo.

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