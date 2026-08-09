«Он бы умер». Пратес — о потенциальном поединке с Топурией

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес выразил уверенность, что бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия оказался бы не конкурентоспособен в дивизионе до 77 кг.

«Топурия умер бы [в бою со мной]. Представьте, как он будет сражаться против меня или против Моралеса, это ведь невозможно», — сказал Пратес в интервью на YouTube-канале Canal Golpe Baixo.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия), Пратес сразился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Карлос одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.