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Алистар Оверим назвал возможных оппонентов, с которыми он хотел бы провести бои по боксу

Алистар Оверим назвал возможных оппонентов, с которыми он хотел бы провести бои по боксу
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Бывший чемпион Strikeforce в тяжёлом весе, а также экс-претендент на титул UFC в категории до 120 кг нидерландец Алистар Оверим назвал двух наиболее вероятных соперников, с которыми он хотел бы подраться по правилам бокса.

«Можно сказать, что я стремлюсь боксировать. С кем? Против Фрэнсиса, я потерпел поражение [в бою против него в UFC]. Так что это [реванш с ним по правилам бокса] определённо будет чем-то особенным, а потом [хотел бы сразиться с] Рико. Мы должны были драться с Верхувеном дважды. Тогда этот бой вызвал большой ажиотаж в СМИ, было много напряжения, особенно учитывая, что мы оба из Нидерландов. Поэтому я вполне могу представить, что бой с Верхувеном состоится», — приводит слова Оверима портал talkSPORT.

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Источник: Оверим и Верхувен могут провести трилогию в боксе, MMA и кикбоксинге
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