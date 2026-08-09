Алистар Оверим назвал возможных оппонентов, с которыми он хотел бы провести бои по боксу

Бывший чемпион Strikeforce в тяжёлом весе, а также экс-претендент на титул UFC в категории до 120 кг нидерландец Алистар Оверим назвал двух наиболее вероятных соперников, с которыми он хотел бы подраться по правилам бокса.

«Можно сказать, что я стремлюсь боксировать. С кем? Против Фрэнсиса, я потерпел поражение [в бою против него в UFC]. Так что это [реванш с ним по правилам бокса] определённо будет чем-то особенным, а потом [хотел бы сразиться с] Рико. Мы должны были драться с Верхувеном дважды. Тогда этот бой вызвал большой ажиотаж в СМИ, было много напряжения, особенно учитывая, что мы оба из Нидерландов. Поэтому я вполне могу представить, что бой с Верхувеном состоится», — приводит слова Оверима портал talkSPORT.