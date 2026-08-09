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Пратес предположил, что Махачев завершит карьеру после боя с Гэрри

Пратес предположил, что Махачев завершит карьеру после боя с Гэрри
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес предположил, что 34-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев завершит карьеру после боя с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри. Их поединок состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

«Давайте предположим, что Махачев побеждает Иэна Гэрри и уходит в отставку. Тогда я буду драться с Моралесом за вакантный титул», — сказал Пратес в интервью на YouTube-канале Canal Golpe Baixo.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия), Пратес сразился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Карлос одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

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