Хабиб объяснил, почему никогда не оскорблял Макгрегора в ответ

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему никогда в ответ не использовал трэш-ток в адрес экс-чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора.

«Могу ли я опуститься до его уровня и попытаться использовать в его адрес те же слова? Нет. Мы должны держаться подальше от подобного и быть выше этого. Когда твой отец жив и ты приходишь домой после того, как совершил что-то плохое, разговоров нет, свободы слова нет», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт FREAK MMA в социальной сети Х.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором прошёл 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и завершился победой Хабиба болевым приёмом в четвёртом раунде.