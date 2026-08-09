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«Америка заражена олигархами». Стрикленд раскритиковал политику США

«Америка заражена олигархами». Стрикленд раскритиковал политику США
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35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд критично высказался насчёт современной политики в США.

«Америка заражена олигархами, скрывающимися в плутократии. Войны на Ближнем Востоке, здравоохранение, Иран. Всё это – скрытые олигархи. Ложь заключается в том, что это капитализм и наши отцы-основатели поддержали бы это. Они бы не поддержали», – написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.

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