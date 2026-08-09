Тренер Макгрегора: у нас есть технологии, чтобы сделать Конора лучше, чем он был

Джон Кавана, являющийся многолетним тренером бывшего чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора, выразил уверенность в том, что его подопечный станет лучшей версией себя с помощью определённых технологий.

«Мы можем его восстановить. У нас есть технологии. Мы можем сделать его лучше, чем он был. Лучше… сильнее… быстрее», — написал Кавана в комментариях под одной из публикаций Макгрегора в социальной сети.

В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 329, Конор разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем. Поединок завершился победой Макса техническим нокаутом из-за того, что Макгрегор при попытке удара ногой в прыжке неудачно поскользнулся, повредил ногу и не смог продолжить бой.