«Я не шучу». Стрикленд провёл параллель между Трампом и Гитлером

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд выступил с резкой и жёсткой критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа.

«Люди говорят Трампу: «Чувак, тебе всё равно [на наши расходы на топливо и семью из-за повышенной инфляции], потому что ты мультимиллионер». Но нужно подумать о каждом американце во Флориде и Техасе, зарабатывающем в среднем, может быть, $ 50 тыс. или $ 60 тыс. в год.

Возьмите человека, зарабатывающего $ 60 тыс. А после представьте, что инфляция увеличилась на 4%, потом резко повысились цены на бензин. В результате вы добавите тысячи долларов в год к его расходам на жизнь. Вы давите на семьи. Но это люди, которые голосовали за вас и сплотились вокруг вас, а вы активно плюёте им в лицо. Ради чего?

А вы когда-нибудь были на митинге Трампа? Это безумие. Когда ты там, ты думаешь: «О, я определённо понимаю, как появился Гитлер». Я даже не шучу. Это заставляет тебя усомниться в здравомыслии всех присутствующих».

Трамп там говорил о том, чтобы сажать людей в тюрьму за сожжение флага, и я думал: «Так делать не следует, но есть Конституция». А все остальные просто кричали: «Да, ***** его! Посадите их в тюрьму!» Если бы Трамп сказал: «Возьмите пистолет и делайте что угодно», то они бы, блин, это сделали. Они бы, блин, это сделали», — приводит слова Стрикленда портал Low Kick MMA.