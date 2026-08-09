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Звезда PFL Дитчева отреагировала на слухи о скором переходе в UFC

Звезда PFL Дитчева отреагировала на слухи о скором переходе в UFC
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Непобеждённая чемпионка Гран-при PFL — 2024 в наилегчайшем весе, представляющая Англию, Дакота Дитчева опровергла слухи о скором уходе в UFC.

«Нет, это не соответствует действительности, у меня осталось ещё четыре поединка по контракту. Что касается денег, мы сохраним это в секрете, но у меня осталось не два боя, а гораздо больше», — приводит слова Дитчевой портал Bloody Elbow.

Дакота имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Дитчева дебютировала в профи в апреле 2021 года. До перехода в ММА добилась больших успехов в муай-тай и кикбоксинге, став многократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров и взрослых.

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