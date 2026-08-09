51-летний легендарный Мирко КроКоп показал актуальную физическую форму

51-летний победитель Гран-при Pride FC — 2006 в открытой весовой категории хорват Мирко Филипович, более известный как КроКоп, продемонстрировал актуальную физическую форму.

Фото: Из личного архива Мирко Филиповича

Мирко выступал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств с 1996 по 2019 год. КроКоп имеет в своём рекорде 38 побед, из которых 28 были одержаны нокаутом, 11 поражений, два боя были признаны ничьей, а один поединок признали несостоявшимся.

Филипович также является чемпионом K-1 World Grand Prix (2012) и победителем Гран-при RIZIN в открытом весе (2016). КроКоп в ходе карьеры сражался с такими именитыми бойцами, как Фёдор Емельяненко, Вандерлей Силва, Антониу Ногейра и многими другими.