«Это влияло на них». Хабиб заявил, что во время поединков часто разговаривал с соперниками

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что постоянно разговаривал с соперниками во время поединков.

«Внутри клетки я много разговаривал со своими противниками. Камеры фиксируют это лишь несколько раз, но между мной и моими противниками происходило много разговоров, и это влияло на них», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт FREAK MMA в социальной сети Х.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.