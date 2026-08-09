Дерек Чисора: Джон Джонс меня бы скрутил и ***** — я бы убегал

42-летний двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012-й и 2022-й) англичанин Дерек Чисора (36-14, 23 КО/ТКО) рассказал, что не согласился бы на бой с 39-летним бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом по правилам ММА.

– Мы только что видели, как ты боролся с Джоном Джонсом. Он сказал, что ты сильный. Если бы до этого дошло, справился бы ты с ним в клетке?

– Я бы убегал, бро. Этот парень меня бы скрутил и ********. Я бы убегал, — сказал Чисора в интервью на YouTube-канале Seconds Out.

Дерек выступает на профессиональном уровне с 2007 года. В рекорде англичанина 36 побед, из которых 23 были одержаны нокаутом, и 14 поражений.