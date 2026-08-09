15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дерек Чисора: Джон Джонс меня бы скрутил и ***** — я бы убегал

Дерек Чисора: Джон Джонс меня бы скрутил и ***** — я бы убегал
Комментарии

42-летний двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012-й и 2022-й) англичанин Дерек Чисора (36-14, 23 КО/ТКО) рассказал, что не согласился бы на бой с 39-летним бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом по правилам ММА.

– Мы только что видели, как ты боролся с Джоном Джонсом. Он сказал, что ты сильный. Если бы до этого дошло, справился бы ты с ним в клетке?
– Я бы убегал, бро. Этот парень меня бы скрутил и ********. Я бы убегал, — сказал Чисора в интервью на YouTube-канале Seconds Out.

Дерек выступает на профессиональном уровне с 2007 года. В рекорде англичанина 36 побед, из которых 23 были одержаны нокаутом, и 14 поражений.

Материалы по теме
Тренер Джонса категорично высказался о возможном возвращении Джона в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android