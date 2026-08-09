«Иржи отталкивает меня своей ниндзя-темой. Это выглядит фальшиво». Де Риддер — о Прохазке

Бывший двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне боец UFC нидерландец Ренье де Риддер раскритиковал образ и манеру поведения экс-обладателя титула UFC в категории до 93 кг чеха Иржи Прохазки.

«Иржи отталкивает меня всей этой своей ниндзя-темой. Этого слишком много и выглядит слишком фальшиво. Мне он не нравится», – приводит слова де Риддера аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.

Ренье 35 лет. Нидерландский боец имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу, из которых 18 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В данный момент Ренье занимает девятое место в топ-15 рейтинга UFC в среднем весе.