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«Иржи отталкивает меня своей ниндзя-темой. Это выглядит фальшиво». Де Риддер — о Прохазке

«Иржи отталкивает меня своей ниндзя-темой. Это выглядит фальшиво». Де Риддер — о Прохазке
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Бывший двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне боец UFC нидерландец Ренье де Риддер раскритиковал образ и манеру поведения экс-обладателя титула UFC в категории до 93 кг чеха Иржи Прохазки.

«Иржи отталкивает меня всей этой своей ниндзя-темой. Этого слишком много и выглядит слишком фальшиво. Мне он не нравится», – приводит слова де Риддера аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.

Ренье 35 лет. Нидерландский боец имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу, из которых 18 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В данный момент Ренье занимает девятое место в топ-15 рейтинга UFC в среднем весе.

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